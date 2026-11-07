Суд Франції підтримав екстрадицію ексдекана Блек-Бранча до Канади — CBC World

Апеляційний суд у Версалі, Франція, 6 листопада підтримав запит Канади на екстрадицію колишнього декана юридичного факультету Університету Манітоби Джонатана Блек-Бранча. У Канаді 64-річний Блек-Бранч має постати перед обвинуваченнями у шахрайстві.

Рішення французького суду

Блек-Бранча затримали у квітні в Нейї-сюр-Сен — передмісті на захід від Парижа. На той час його розшукували за міжнародним ордером на арешт, а Канада подала запит на екстрадицію у травні.

Три тижні тому він виступив у Версальському апеляційному суді проти екстрадиції. Суд відклав ухвалення рішення до 6 листопада. Дату фактичної передачі Блек-Бранча канадській стороні поки не назвали, повідомляє CBC.

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Звинувачення та попередні рішення

Колишнього керівника юридичного факультету у Вінніпезі звинувачують у неналежному використанні понад 600 тисяч доларів коштів університету. За даними CBC, ці кошти нібито витрачалися на оплату рахунків, дорогі обіди в клубі лише для членів та навчання в університетах Ліги плюща.

Блек-Бранч очолив юридичний факультет Університету Манітоби у 2016 році, однак у 2020-му раптово залишив посаду та переїхав до Європи на тлі внутрішнього розслідування університету щодо неналежного фінансового управління. У 2023 році Товариство юристів Манітоби за підсумками слухань встановило факт професійного проступку, а в 2024-му позбавило його права юридичної практики та оштрафувало на 36 тисяч доларів.

Того ж року Університет Манітоби домігся заочного судового рішення, за яким Блек-Бранч має сплатити майже 680 тисяч доларів, понад 3 тисячі доларів витрат і 3% річних. Регулятор адвокатської професії Англії та Уельсу також заборонив йому займатися юридичною практикою, пославшись на його дії в Манітобі.

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