Апеляційний суд Парижа у Франції постановив арештувати активи колишнього голови центрального банку Лівану Ріяда Саламе на суму €37 млн. Рішення ухвалили у межах французького провадження, у якому Саламе може постати перед судом за ймовірне розкрадання ліванських державних коштів, повідомляє The National.

Які активи арештували

За словами адвоката Еммануеля Дауда, який представляє інтереси ліванської держави, під арешт потрапили шість об’єктів нерухомості у Великій Британії, два — у Бельгії, а також банківський рахунок у Франції, на якому є €100 тис.

Рішення про арешт активів Апеляційний суд Парижа ухвалив за зачиненими дверима. Суд також відхилив скаргу захисту Саламе на постанови про арешт.

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Позиція сторін і подальша справа

Французькі адвокати Саламе заявили агентству AFP, що Франція не має юрисдикції для арешту активів за кордоном. Вони повідомили про намір звернутися до Касаційного суду — найвищої судової інстанції країни.

Арешт активів є тимчасовим заходом до можливого судового розгляду. У разі обвинувального вироку майно може бути конфісковане та використане для компенсації потерпілим. Адвокат Дауд назвав головною потерпілою стороною ліванську державу.

76-річний Саламе перебуває в Лівані, де також фігурує у провадженнях щодо ймовірних фінансових злочинів, зокрема незаконного збагачення, відмивання грошей і хабарництва. Видання зазначає, що можливий розгляд справи у Франції може тривати роками. Французьке законодавство дозволяє передавати третім країнам кошти від продажу незаконно набутих активів за умови, що їх використають на користь місцевого населення.

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