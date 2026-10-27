Суд Індії наказав видалити фільм про прем’єра Моді та мільярдера Адані — Dawn

Високий суд у Калькутті, Індія, зобов’язав YouTube, X та Instagram видалити кілька дописів із 36-хвилинним документальним фільмом «The Friendship Files». У стрічці, оприлюдненій співзасновником Hotmail Сабіром Бхатією, висуваються звинувачення у кумівстві на адресу прем’єр-міністра Нарендри Моді та мільярдера Гаутама Адані. Як повідомляє Dawn, позов подала флагманська компанія Adani Enterprises, яка назвала зміст фільму наклепницьким.

Тимчасова ухвала до січня

Проміжна судова ухвала діятиме до 31 січня 2027 року. Суд також заборонив Бхатії поширювати відео. Розгляд справи, як очікується, відновиться в січні.

У постанові зазначено, що стрічка не є новинним матеріалом або викладом перебігу проваджень, а становить драматизовану оповідь. Adani Enterprises заявила суду, що фільм містить неправдиву інформацію та викликав запити від деяких інвесторів компанії.

Компанія також заявила, що не прагне обмежити конструктивну критику державної політики чи концентрації бізнесу, однак Бхатія, за її твердженням, приховав істотні факти.

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Позиції сторін і зміст фільму

Бхатія, який живе у США, написав у X, що позов передбачає вимогу про 500 млн рупій, або 5,25 млн доларів, відшкодування збитків. Він заявив, що правда на його боці.

Фільм, який за останні дні набрав мільйони переглядів у соцмережах, за допомогою архівних кадрів простежує історію зв’язків Моді та Адані, починаючи зі штату Гуджарат, звідки походять обидва. У стрічці також порушено питання щодо заявки Adani, яка перемогла у 2019 році в конкурсі щодо шести аеропортів після зміни урядового правила, яку критики вважали вигідною для компанії.

Політичні опоненти Моді неодноразово звинувачували його у тісних зв’язках з Адані та сприятливому ставленні до бізнесмена. Уряд Індії та група Adani заперечували ці твердження, заявляючи, що всі правила було дотримано і фаворитизму не було.

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