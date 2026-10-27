Суд Іраку видав ордер на арешт голови ради Майсану — Asharq Al-Awsat

Третій слідчий суд Аль-Карха в Іраку видав ордер на арешт голови ради провінції Майсан Мустафи Дуаїра аль-Мухаммадаві. Як повідомляє Asharq Al-Awsat, ордер видали після скарги канцелярії прем’єр-міністра Алі аз-Заїді, пов’язаної із заявами посадовця про закриття прикордонного переходу Аль-Шиб на кордоні з Іраном.

Погрози блокування доріг

Іракське державне агентство INA повідомило, що ордер видали відповідно до положень Кримінального кодексу. Згідно із судовим документом, скаргу подали після того, як аль-Мухаммадаві пригрозив оголосити громадянську непокору та перекрити дороги, що з’єднують Майсан з іншими містами Іраку. Він також дав уряду три дні на відновлення роботи переходу.

Канцелярія прем’єр-міністра раніше доручила розслідувати висловлювання голови провінційної ради, які там назвали шкідливими, і наголосила на необхідності дотримання закону. Ордер видали за статтею 224 Кримінального кодексу Іраку №111 від 1969 року. За даними видання, вона передбачає покарання аж до довічного ув’язнення за застосування насильства, погроз або інших незаконних засобів проти глави держави чи особи, яка виконує його обов’язки.

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Закриття переходу Аль-Шиб

Аль-Мухаммадаві, якого видання називає членом проіранської фракції «Асаїб Ахль аль-Хак», заявляв, що Майсан може вийти зі складу Іраку, якщо не буде виконано вимог щодо відновлення руху товарів і пасажирів. За його словами, закриття переходу завдало шкоди мешканцям провінції, спричинило зростання цін на товари й будівельні матеріали та ускладнило поїздки пацієнтів на лікування.

У неділю проти закриття переходу протестували десятки водіїв вантажівок у Майсані; у протесті також брав участь аль-Мухаммадаві. Багдад закрив Аль-Шиб минулого вівторка на невизначений термін. Речник уряду Хайдер аль-Аббуді пояснив рішення неможливістю завершити технічні, технологічні та розвиткові вимоги, необхідні для роботи об’єкта.

Водночас радник прем’єр-міністра з питань племен і болотних територій Абдул Амір ат-Тайбан заявив, що перехід закрили через контрабанду наркотиків і фальшивих грошей з Ірану. Посольство Ірану в Іраку назвало ці твердження неправдивими та закликало іракські органи відреагувати на заяви, які, на думку дипломатичного представництва, шкодять двостороннім відносинам.

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