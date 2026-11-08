Суд Ісламабада визнав незаконними вибори федерації бадмінтону Пакистану — Dawn

Високий суд Ісламабада в Пакистані визнав незаконними вибори до Федерації бадмінтону Пакистану, що відбулися 24 жовтня 2025 року. Суд зобов’язав Спортивну раду Пакистану провести нові вибори протягом 90 днів, повідомляє Dawn.

Нові вибори за 90 днів

Рішення оголосив суддя Азам Хан за позовом Імтіаза Гула та інших заявників. Спортивна рада Пакистану має сформувати виборчу комісію та провести голосування відповідно до правила 17 конституції Федерації бадмінтону Пакистану.

Суд постановив завершити весь виборчий процес, включно з оголошенням виборчого графіка та оприлюдненням результатів, упродовж 90 днів.

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Тимчасове управління федерацією

До завершення виборів справами федерації опікуватиметься тимчасовий комітет. Його очолить додатковий секретар Міністерства міжпровінційної координації Пакистану, а до складу також увійде директор з національних спортивних федерацій Спортивної ради Пакистану.

Суд також доручив включити до комітету по одному колишньому чемпіону з бадмінтону від Пенджабу, Хайбер-Пахтунхви, Сінду та Белуджистану. Комітет вестиме поточні справи федерації, доки новообране керівництво офіційно не приступить до роботи.

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