Суд Ісламабада запросив докази щодо призначень двох посадовців NAB — Dawn

Високий суд Ісламабада в Пакистані надіслав повідомлення Національному бюро підзвітності (NAB), Міністерству права та іншим сторонам у справі про оскарження призначень заступника голови бюро Іхтешама Кадіра Шаха й генерального прокурора Сохаїла Насіра. Суд також зобов’язав позивача надати документальні докази того, що посадовці не відповідали законодавчим вимогам для обіймання цих посад, повідомляє Dawn.

Позов подав адвокат доктор Г. М. Чаудрі у порядку quo warranto — процедури, за якою оскаржують законність обіймання державної посади.

Аргументи щодо заступника голови NAB

Чаудрі стверджує, що Іхтешам Кадір Шах не відповідає кваліфікаційним вимогам, визначеним у статті 7(aa) Національного ордонансу про підзвітність 1999 року.

За аргументами позивача, попередня робота Шаха генеральним прокурором NAB не прирівнюється до служби федеральним посадовцем 21-го класу або еквівалентного рівня. Він також заявив, що Шах не був військовим у званні генерал-майора чи на еквівалентній посаді.

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Вимоги до генерального прокурора

Щодо Сохаїла Насіра позивач заявив, що той не відповідає критеріям статті 8(a) ордонансу. Вона передбачає, що генеральний прокурор NAB має мати кваліфікацію для призначення суддею Верховного суду.

За словами Чаудрі, Насір працював суддею сесійного суду, а потім був додатковим суддею Високого суду Лахора, однак не був затверджений на посаді. Позивач вважає, що через це Насір не відповідає вимогам статті 177(2) Конституції Пакистану.

Суд також надіслав повідомлення сторонам щодо клопотань про відсторонення обох посадовців NAB від виконання обов’язків та витребування документів про їхні призначення.

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