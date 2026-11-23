В Іспанії закрили кримінальне провадження щодо колишнього президента Каталонії Карлеса Пучдемона через його невдалу спробу домогтися незалежності регіону у 2017 році. Як повідомляє Anadolu Agency, Верховний суд надав йому амністію.

Рішення суду

Амністія також поширюється на колишніх каталонських міністрів Тоні Коміна та Льюїса Пуча. Провадження щодо трьох політиків припинили у справі про ймовірне неналежне використання державних коштів під час руху за незалежність Каталонії.

Верховний суд ухвалив рішення після постанови Конституційного суду, яка вимагала поширити амністію на ці правопорушення. Ордери на арешт Пучдемона, Коміна та Пуча скасували ще у жовтні.

Пучдемон, який живе в Бельгії, відреагував на рішення публікацією каталонського вірша, зверненого до його «дорогих ворогів». Генеральний секретар його партії Junts Жорді Туруль назвав амністію перемогою над іспанською державою незалежно від того, чи уряд очолюватиме консервативна Народна партія, чи соціалісти. За словами Туруля, повернення Пучдемона очікують після недільних виборів, а в середу він має викласти свої плани на пресконференції у Брюсселі.

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Амністія напередодні виборів

Лідер Народної партії Альберто Нуньєс Фейхоо заявив, що скасує закон про амністію, якщо переможе на виборах у неділю. Водночас скасування закону не вплине на амністії, які вже були надані.

Президент Каталонії, соціаліст Сальвадор Ілья, захистив амністію як складову нормалізації відносин. Прем’єр-міністр Педро Санчес заявив, що не дозволить провести референдум про незалежність Каталонії, оскільки Конституція Іспанії цього не допускає.

Сім депутатів Junts допомогли Санчесу отримати новий прем’єрський мандат у 2023 році в обмін на зобов’язання просувати амністію. Опитування 40dB прогнозує партії чотири місця в парламенті проти семи у 2023 році.

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