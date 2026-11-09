Суддя в штаті Юта, США, Тоні Граф призначив на початок липня 2028 року судовий розгляд справи Тайлера Робінсона, якого обвинувачують у вбивстві консервативного коментатора та активіста Чарлі Кірка. Про це повідомляє The Guardian.

Процес відбудеться у місті Прово, штат Юта. Відбір присяжних має розпочатися 21 червня 2028 року. Захист Робінсона просив перенести початок розгляду на січень 2029 року, тоді як вдова Кірка Еріка Кірк наполягала на даті в жовтні 2027 року.

Обвинувачення та позиція захисту

23-річний Робінсон не визнав вини у вбивстві за обтяжуючих обставин. У разі обвинувального вироку йому може загрожувати смертна кара.

За версією прокурорів, у вересні 2025 року Робінсон стріляв у Кірка з даху на території Університету долини Юти, де активіст проводив дебати зі своїми ідеологічними опонентами. Обвинувачення стверджує, що підозрюваний мав претензії до політичних поглядів Кірка, зокрема до його критики прав геїв.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Після стрілянини Робінсон сам здався поліції, зазначає видання. Йому також висунули по два обвинувачення у впливі на свідка та перешкоджанні правосуддю. За даними судових документів, слідство вважає, що він просив свого сусіда по кімнаті не співпрацювати з поліцією та видалити повідомлення, які могли бути доказами.

Докази у справі

Під час попереднього слухання в липні суд переглянув відеозапис із вилученими фрагментами допиту Ленса Твіґґза, колишнього сусіда Робінсона. Твіґґз сказав слідчим, що Робінсон висловлював жаль через стрілянину.

Водночас адвокати обвинуваченого ставили під сумнів достатність доказів на підтримку версії про політичний мотив та надійність криміналістичних матеріалів. Йдеться, зокрема, про дані щодо ДНК Робінсона на рушнику, яким була обгорнута вогнепальна зброя.

Читай нас у