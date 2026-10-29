Суд Ізраїлю призупинив набуття чинності закону про мовлення — Jerusalem Post

Вищий суд справедливості Ізраїлю призупинив набуття чинності законом про мовлення та видав умовний наказ, за яким уряд має пояснити, чому цей закон не слід скасувати. Як повідомляє Jerusalem Post, уряду, профільним міністрам і комітетам дали час до 7 січня 2027 року для подання відповідей. Справу розглядатиме розширена колегія з дев’яти суддів.

Петиції проти реформи

Закон оскаржують у 11 петиціях. У вересні генеральна прокурорка Галі Бахарав-Міара звернулася до суду з проханням заморозити набуття ним чинності до рішення щодо цих петицій.

Генпрокурорка заявила, що ключові положення реформи надійшли до Кнесету без необхідної професійної оцінки. За її словами, закон просували через комітет, який фактично контролював міністр зв’язку Шломо Кархі. Бахарав-Міара також попереджала, що закон може спричинити зміни у бізнесі та структурі власності, які буде важко скасувати, якщо суд пізніше визнає його недійсним.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Як змінюється регулювання мовлення

У липні суд уже тимчасово зупиняв положення реформи, що мали набути чинності влітку. Більшість норм закону мають почати діяти через два роки після його публікації.

Документ передбачає створення нового регуляторного органу з дев’яти членів. Комітет із відбору кандидатів очолюватиме генеральний директор Міністерства зв’язку; до нього також входитимуть представники регуляторного органу, Міністерства фінансів, Управління з питань конкуренції та представник академічної спільноти. Комітет рекомендуватиме кандидатів на шість посад у раді, а остаточне призначення здійснюватиме міністр зв’язку. Ще троє членів ради будуть державними службовцями, які представлятимуть міністерство та відповідні державні регулятори.

Кнесет ухвалив закон у липні 53 голосами проти 48, незадовго до свого розпуску.

Читай нас у