Суд Ізраїлю розглянув право міністра обирати нагляд за слідством — Jerusalem Post

Високий суд справедливості Ізраїлю у складі всіх 11 суддів Верховного суду розглянув, чи може міністр юстиції обирати особу для нагляду за кримінальним розслідуванням, коли керівники правоохоронних органів не можуть здійснювати такий нагляд через конфлікт інтересів. Про це повідомляє Jerusalem Post.

Голова Верховного суду Іцхак Аміт наголосив, що слухання має встановити правила для майбутніх справ, а не визначити, хто здійснюватиме нагляд за конкретним розслідуванням щодо колишньої військової генеральної адвокатки Іфат Томер-Єрушалмі.

Причина спору

Розслідування стосується витоку відеозапису з центру утримання Сде-Тейман, а також підозри в перешкоджанні встановленню відповідальних за цей витік. Суперечка щодо нагляду виникла через те, що високопосадовці цивільної правоохоронної системи раніше брали участь у перевірці витоку й потенційно можуть бути викликані як свідки.

Судді розглядали два питання: чи поширюється конфлікт інтересів високопосадовців прокуратури на їхніх колег і чи може міністр юстиції призначити іншу особу для нагляду, якщо справу необхідно вивести за межі прокуратури.

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Закон про державну службу дозволяє міністру після консультації з уповноваженим з державної служби доручити іншому держслужбовцю справу, якою зазвичай займається посадовець, усунутий від неї через конфлікт інтересів. Предметом спору стало застосування статті 23A(d) цього закону до кримінальних розслідувань.

Попередні призначення

У рішенні від 16 листопада 2025 року суд дозволив міністру юстиції Яріву Левіну скористатися цими повноваженнями у виняткових обставинах справи Томер-Єрушалмі. Водночас суд відхилив кандидатуру уповноваженого зі скарг на суддів Ашера Кули, оскільки закон про його посаду не дозволяє йому виконувати іншу роботу.

Пізніше суд також відхилив призначення відставного судді Йосефа Бен-Хамо, оскільки він не відповідав вимозі бути старшим державним службовцем. Представник прокуратури Ран Розенберг заявив, що перед переданням нагляду за межі правової системи слід окремо оцінювати участь кожного посадовця у справі. Аміт наголосив, що міністр не може самостійно визначати, хто не має права вести розслідування.

Судді також обговорили можливість створення заздалегідь визначеної процедури для вибору особи, відповідальної за нагляд, у разі конфлікту інтересів. Суддя Дафна Барак-Ерез запропонувала розробити такий механізм, а Аміт порушив питання про відбір жеребкуванням.

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