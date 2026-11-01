Високий суд справедливості Ізраїлю залишив у силі наказ про знесення квартири палестинця Абдалли Махмуда Сауда аль-Хатіба в селі Кафр-Німа поблизу Рамалли на Західному березі Йордану. Його обвинувачують, зокрема, у замаху на умисне вбивство, злочинах зі зброєю та членстві в незаконному об’єднанні. Як повідомляє Jerusalem Post, суд вирішив, що виняткова небезпека ймовірних дій виправдовує знесення, хоча внаслідок спроби атаки ніхто не загинув і не був поранений.

Суд відхилив позов родини

Колегія суддів Яель Вільнер, Єхіеля Кашера та Рут Роннен одноголосно відхилила позов дружини аль-Хатіба та двох його дітей. Наказ стосується лише квартири, де проживала родина, а не всієї будівлі, яка належить батькові дружини обвинуваченого та в якій мешкають інші родичі.

Згідно з обвинувальним висновком, описаним у рішенні суду, аль-Хатіб створив осередок для повторних ракетних атак на ізраїльські цілі, виготовляв ракети й пускові установки та проводив випробування. 17 вересня 2025 року двоє учасників групи, діючи за його вказівкою, розмістили дві ракети поблизу Модіїн-Іліта та здійснили необхідні дії для їх запуску в напрямку міста.

Одна з ракет упала та пошкодила пусковий механізм іншої, тому жодну з них не запустили в напрямку міста.

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Аргументи суддів

Суддя Яель Вільнер зазначила, що системна підготовка, наявність запасу ракет і вибухівки, а також намір запускати ракети кожні кілька днів свідчили про особливу тяжкість справи. Вона відхилила аргумент родини про те, що операція залишалася лише на етапі планування.

Наказ видали відповідно до Положення 119 надзвичайних правил часів Британського мандату, яке передбачає конфіскацію та знесення житла за визначених обставин. Родина назвала цей захід колективним покаранням, наголосила, що дружина й діти не брали участі та не знали про ймовірні дії аль-Хатіба, і просила обмежитися опечатуванням однієї кімнати.

Суддя Рут Роннен підтримала рішення із застереженнями, вказавши, що непричетність і необізнаність родини мають значення для оцінки пропорційності знесення. Водночас вона врахувала зв’язок аль-Хатіба з квартирою, тяжкість висунутих проти нього обвинувачень і те, що наказ обмежили одним помешканням. Суд також відхилив скаргу на приблизно 11-місячну затримку між спробою атаки та повідомленням про наказ на знесення.

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