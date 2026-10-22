Суд Карачі виправдав трьох активістів MQM-P у справах 2007 року — Dawn

Антитерористичний суд у Карачі, Пакистан, виправдав трьох чоловіків, пов’язаних із партією «Рух Муттахіда Каумі — Пакистан» (MQM-P), у трьох справах щодо насильства 12 травня 2007 року. Суд виправдав їх, оскільки обвинувачення не змогло довести висунуті проти них обвинувачення, повідомляє Dawn.

Обвинувачення у заворушеннях

Мірзі Насібу Бейгу, Умайру Хуссейну та Раїсу-уд-діну, відомому як Мама, інкримінували участь у заворушеннях і нападах на автобуси, якими люди прямували на мітинг на підтримку тодішнього відстороненого голови Верховного суду Пакистану Іфтіхара Мухаммада Чаудрі. Інциденти сталися поблизу Малір-Халта, Балуоч-Колоні та FTC у Карачі.

Окремі провадження зареєстрували у поліцейських відділках Аеропорту та Ферозабада. Справи порушили, зокрема, за статтями Кримінального кодексу Пакистану про заворушення, замах на вбивство, умисне вбивство, пошкодження майна та спільний намір, а також за статтею 7 Закону про боротьбу з тероризмом.

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Рішення суду та подальше тримання під вартою

Умайр Хуссейн був присутній на засіданні під заставою, тоді як Мірзу Насіба Бейга та Раїса-уд-діна доставили із в’язниці. Суд розпорядився звільнити останніх двох, якщо їх не утримують у межах інших проваджень.

Адвокат Муштак Ахмед заявив, що Бейг і Раїс-уд-дін залишаться під вартою через інші справи, які ще розглядають у суді. За його словами, єдиним доказом обвинувачення були свідчення співобвинуваченого, отримані під вартою; захист вважав такі свідчення неприйнятними для суду.

Насильство 12 травня 2007 року

12 травня 2007 року в Карачі загинули щонайменше 45 людей, ще десятки дістали поранення. Того дня MQM проводив мітинг, коли Іфтіхар Мухаммад Чаудрі прибув до аеропорту Карачі, щоб виступити перед Карачійською асоціацією адвокатів.

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