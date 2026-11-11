Суд Каїра переніс розгляд справи журналістки Ліни Аттали — BBC News

Кримінальний суд у Каїрі, Єгипет, відклав до 18 листопада повторний розгляд справи головної редакторки незалежного єгипетського видання Mada Masr Ліни Аттали. На першому слуханні в середу її адвокати попросили призначити нового суддю, повідомляє BBC News.

Заочний вирок і повторний розгляд

Атталу повторно судять у справі, за якою її заочно засудили у 2024 році до року ув’язнення за поширення неправдивих новин і роботу сайту без ліцензії. Журналістка заявляла, що на час винесення вироку перебувала в Єгипті та не знала про рішення суду.

Минулого місяця інший каїрський суд визнав її винною в роботі неліцензованого вебсайту. Їй призначили штраф у 3 млн єгипетських фунтів, або близько 56 тис. доларів, а Mada Masr наказали закрити. Аттала зазначала, що роками безуспішно намагалася отримати необхідну ліцензію.

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Заява ООН про тиск на медіа

Управління Верховного комісара ООН з прав людини заявило про посилення тиску єгипетської влади на свободу преси, зокрема про переслідування й утиски незалежних журналістів. Представник відомства закликав Єгипет припинити всі форми переслідування журналістів і медіа та скасувати кроки, спрямовані на придушення роботи Mada Masr і фактчекінгової платформи Matsda2sh.

У вересні єгипетська влада провела обшуки в помешканнях шістьох журналістів Matsda2sh — усієї редакції платформи — та майже тиждень утримувала їх без зв’язку із зовнішнім світом. Згодом їм висунули обвинувачення у приєднанні до руху «Брати-мусульмани» та фінансуванні тероризму. Їхні адвокати повідомляли, що кількох затриманих били та застосовували до них електричний струм, а також заявляли, що доказів зв’язку журналістів із рухом не представили.

За оцінкою «Репортерів без кордонів» за 2026 рік, Єгипет посідає 169-те місце серед 180 країн за рівнем свободи преси. Організація також заявляє, що щонайменше 26 журналістів, затриманих останніми роками, досі перебувають під вартою.

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