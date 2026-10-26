Суд Кенії дозволив розгляд позову щодо висловлювання Дუალе — Nation Kenya

Високий суд Кенії в Найробі дозволив перейти до повного розгляду позову щодо висловлювання міністра охорони здоров’я Адена Дუალе, яке, на думку заявників, могло зашкодити національній згуртованості. Суддя Девід Мбуру 22 жовтня відхилив попереднє заперечення Дუალе та генерального прокурора, які наполягали, що справу спершу має розглянути Національна комісія з питань згуртованості та інтеграції.

Як повідомляє Nation Kenya, суддя постановив, що існування комісії та її законні повноваження не означають, що позивачі мусили вичерпати її процедури щодо всіх конституційних претензій перед зверненням до суду.

Позов через прислів’я

Позов подали адвокат Лемпаа Суйянка та Гітахі Гітукі. Вони просять суд визначити, чи порушили слова, приписувані Дუალе, конституційні стандарти для державних посадовців, зокрема обов’язок сприяти національній єдності та поважати людську гідність.

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Спір виник через публічний виступ Дუალе 20 липня 2026 року в окрузі Лафей, графство Мандера. За даними позивачів, міністр ужив сомалійське прислів’я про гієну, яка звикла брати чуже. Вони вважають, що ця заява могла містити етнічне стереотипізування. Дუალе згодом пояснив, що прислів’я було образним і не адресувалося жодній етнічній спільноті.

Суд не оцінював зміст заяви

Позивачі домагаються декларації, що державні посадовці під час публічних виступів зобов’язані дотримуватися конституційних принципів національної згуртованості, рівності, людської гідності та відповідального лідерства. Вони також просять роз’яснити, що свобода слова не захищає мову ненависті, етнічне підбурювання чи пропаганду ненависті.

Суддя Мбуру наголосив, що на цьому етапі суд не вирішував, чи справді висловлювання Дუალе порушило Конституцію. За його словами, це питання має бути розглянуте з урахуванням доказів та обставин, за яких прозвучала заява. Суддя також зазначив, що вимога зобов’язати міністра виконати повістку комісії потребує окремого вивчення.

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