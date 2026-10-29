Суд Кенії не розглянув позов проти глави KRA через відсутність юрисдикції — Nation Kenya

Суд з трудових спорів Кенії не розглянув позов активіста Френсіса Авіно, який вимагав скасувати призначення Адана Мохамеда генеральним комісаром Податкового управління Кенії (KRA). Суддя Моніка Мбару постановила, що суд не має юрисдикції щодо цієї справи, оскільки її слід подавати до Високого суду, повідомляє Nation Kenya.

Позов подали не до того суду

Мбару підтримала попереднє заперечення ради KRA, яке підтримало Національне казначейство, і не розглядала позов по суті. Казначейство наполягало, що справа є питанням публічного права, а не трудовим спором. У KRA також заявили, що Авіно не має права звертатися з такою справою до суду з трудових спорів, а оскаржувати призначення слід у Високому суді.

Суддя послалася на рішення Верховного суду Кенії 2026 року, яке визначило межі повноважень суду з трудових спорів. Згідно з ним, цей суд не розглядає позови громадян, які не мають трудових відносин із відповідачем, зокрема не є його працівниками, роботодавцями або представниками профспілок.

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Питання віку лишилося невирішеним

Авіно визнав, що не претендує на посаду і не заявляє про порушення власного трудового права. Він подав позов в інтересах суспільства та просив скасувати призначення Мохамеда, а також провести новий конкурс. Активіст стверджував, що Мохамед перевищив обов’язковий пенсійний вік для державних службовців — 60 років, а законного винятку не було оприлюднено. Також він ставив під сумнів прозорість, конкурсний характер і відповідність призначення принципу добору за заслугами.

Суд не розглядав ці твердження по суті, тому питання про відповідність Мохамеда посаді залишилося відкритим. Очільник Національного казначейства Джон Мбаді призначив його на трирічний термін повідомленням у державній газеті від 18 травня 2026 року. Мохамед змінив Гамфрі Ваттангу, який у квітні став високим комісаром Кенії в ПАР.

У Високому суді вже перебувають інші позови щодо цього призначення. Федерація споживачів Кенії Cofek звернулася туди після того, як її попередню справу в суді з трудових спорів не розглянули в серпні з аналогічних процесуальних підстав. Окремий позов подав правозахисник Бернард Опере, який також оскаржує призначення Мохамеда через його вік і правила державної служби.

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