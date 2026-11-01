Суд Кенії повторно оцінить гонорар адвокатів у справі Кіріми — Nation Kenya

Суд з питань довкілля та земельних спорів Кенії скасував попередню оцінку адвокатського рахунку на 37,3 млн кенійських шилінгів у земельній суперечці щодо спадщини колишнього депутата Герішона Камау Кіріми. Суддя Чарльз Мбого наказав іншому посадовцю повторно оцінити витрати трьох юридичних фірм, повідомляє Nation Kenya.

Вимога на 3,37 млрд шилінгів

Фірми S Musalia Mwenesi Advocates, Nyamu & Nyamu Co Advocates і PC Onduso & Co Advocates спільно вимагають від спадщини Кіріми 3,37 млрд кенійських шилінгів за юридичні послуги у шести об’єднаних судових справах. Вони стосувалися понад 970 акрів землі в Найробі, на яку претендували люди, що заявляли про право власності через набувальну давність.

Юридичні фірми оскаржили оцінку в 37,3 млн шилінгів, заявивши, що під час її проведення не врахували площу та вартість ділянок, а також обсяг виконаної роботи. Суддя визнав, що під час оцінки було неправильно зазначено площі обох земельних ділянок.

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Помилки в оцінці

Спір стосувався ділянок LR No.5908/8 площею 499 акрів і LR No.6825/2 площею 471 акр. Водночас під час оцінки адвокатського рахунку їх помилково зазначили як ділянки площею 160 та 80 акрів відповідно до земельних вимог окремих позивачів. Суддя також звернув увагу на ймовірне подвійне вирахування 12 млн шилінгів, уже сплачених адвокатам.

Водночас суд підтримав висновок, що гонорар за ведення справи не слід визначати на підставі вартості спірної нерухомості. За словами судді, з позовних документів і рішення у земельній справі неможливо було встановити вартість предмета спору.

У жовтні 2023 року суд об’єднав шість позовів, поданих у 2011–2014 роках. Триста людей вимагали 80 акрів ділянки LR No.6825/2 через набувальну давність, а група Kamatuto Self-Help Group із 1310 членами претендувала на 160 акрів ділянки LR No.5908/8. Суд відхилив вимоги щодо набувальної давності, оскільки заявники не довели необхідного володіння землею, але постановив адміністраторам спадщини завершити визначені угоди з окремими покупцями.

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