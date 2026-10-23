Суд Кенії призначив покарання у справі Шакахоли на 6 листопада — Nation Kenya

Високий суд Кенії у Момбасі призначив на 6 листопада винесення рішення щодо покарання для 29 осіб, засуджених у справі про масові смерті в лісі Шакахола. Серед них — проповідник Пол Нтенге Маккензі, якого разом із 28 іншими обвинуваченими 19 жовтня визнали винним у вбивстві 190 дітей та одного дорослого.

Як повідомляє Nation Kenya, суддя Даяна Каведза доручила службі пробації призначити окремого працівника для кожного засудженого та підготувати індивідуальні звіти для суду перед призначенням покарання. У них мають бути дані про місце народження, освіту, сімейні зв’язки, характеристику, ставлення до злочину, можливе каяття та попередні судимості.

Звіти та пом’якшення покарання

Працівники служби пробації також мають зібрати думки родичів засуджених, зокрема про те, чи готові вони прийняти їх назад у сім’ї та громади. До звітів включать оцінки впливу злочинів на потерпілих, де зафіксовано їхній досвід, почуття щодо злочинів і погляди на можливе покарання.

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Суд має отримати звіти 30 жовтня, а з 2 листопада заслуховуватиме клопотання засуджених про пом’якшення покарання. Вони зможуть виступити особисто або через адвокатів. Суддя також доручила забезпечити присутність усіх засуджених на відкритих засіданнях.

Висновки суду

Суд дійшов висновку, що смерті стали наслідком організованої системи радикалізації, примусу та навмисного позбавлення людей їжі й води. За висновком суду, Маккензі наказував послідовникам постити до смерті, починаючи з дітей, а для забезпечення виконання цих наказів застосовували насильство, утримання та позбавлення їжі й води.

Голодування підтвердили як причину смерті у 72 випадках. В інших випадках ішлося про асфіксію, ручне здавлення шиї та травми голови. Ще у 110 випадках патологоанатоми не змогли встановити точну причину смерті через розкладання тіл, однак суд вважав, що обставини також свідчать про смерть від голодування. У Шакахолі виявили 429 тіл у неглибоких могилах, хоча цей процес стосувався 191 жертви.

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