Суд Кенії просить роз’яснень у справі ексгубернатора Вайтіту — Nation Kenya

Антикорупційний суд у Кенії звернувся до Високого суду по роз’яснення щодо того, кого саме з чотирьох засуджених слід заслухати перед призначенням покарання у справі про відмивання коштів, пов’язаній із колишнім губернатором округу Кіамбу Фердинандом Вайтіту. Про це повідомляє Nation Kenya.

22 жовтня головний магістрат Гаррісон Бараса зазначив, що і захист, і обвинувачення не впевнені в подальшому порядку дій після рішення судді Високого суду Роуз Оуго. Обидві сторони попросили дозволу звернутися до Високого суду, щоб уточнити зміст його постанови.

Подальший розгляд 27 жовтня

Бараса призначив подальший розгляд справи на 27 жовтня, щоб сторони могли отримати роз’яснення постанови Високого суду. До цієї дати Вайтіту, його дружина Сьюзен Вангарі Ндунґу, директор Testimony Enterprises Чарльз Чеге Мбутія та колишній посадовець округу Кіамбу Лука Мвангі Вахінья залишатимуться під вартою.

Магістрат також відмовив Ндунґу у звільненні під грошову заставу та постановив залишити її у жіночій в’язниці Лангата до подальших процесуальних дій.

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Рішення Високого суду

Минулого тижня суддя Оуго відхилила апеляції Вайтіту, Мбутії та Вахіньї й залишила чинними їхні вироки у справі про порушення під час закупівлі дорожніх робіт в окрузі Кіамбу. Вайтіту повернули до в’язниці для продовження 12-річного строку ув’язнення.

Водночас суддя задовольнила зустрічну апеляцію держави щодо виправдання Ндунґу, Мбутії та Вахіньї за обвинуваченнями у відмиванні коштів. Вона скасувала виправдувальні рішення та постановила повернути їх до магістратського суду для виступів щодо покарання і призначення вироку.

Вайтіту визнали винним у корупційному отриманні 25 млн шилінгів від Testimony Enterprises, яка отримала дорожній контракт вартістю 588 млн шилінгів від адміністрації округу Кіамбу. Суд також залишив чинною заборону для засуджених обіймати державні посади протягом 10 років.

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