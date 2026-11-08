Суд Кенії скасував штраф 62,7 млн шилінгів для Tononoka — Nation Kenya

Високий суд Кенії в Найробі скасував штраф у 62,72 млн шилінгів, накладений на виробника сталі Tononoka Rolling Mills Ltd Управлінням з питань конкуренції Кенії (CAK) у справі про ймовірну цінову змову та маніпулювання цінами на будівельні матеріали. Як повідомляє Nation Kenya, суд також анулював рішення Трибуналу з питань конкуренції, який раніше підтримав санкції.

Електронні докази без сертифіката

Суд дійшов висновку, що CAK посилався, зокрема, на електронні листи, які не відповідали обов’язковим вимогам щодо допустимості доказів. За рішенням суду, електронні записи мають супроводжуватися сертифікатом, який підтверджує їхнє походження, автентичність, зберігання та порядок поводження з ними.

CAK наполягало, що вимога про сертифікацію стосується лише матеріалів, отриманих від третіх сторін, а не файлів, вилучених безпосередньо під час обшуків у компаніях. Суд відхилив цей аргумент. Він зазначив, що сертифікат потрібен для запобігання можливим маніпуляціям з електронними записами незалежно від того, хто саме їх отримав.

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Трибунал у листопаді 2024 року виключив єдиний поданий CAK сертифікат електронних доказів, оскільки його надали із запізненням і з порушенням вимог законодавства. Водночас у фінальному рішенні трибунал спирався на ті самі електронні матеріали. Суд визнав, що без цих даних решти доказів недостатньо для встановлення відповідальності Tononoka Rolling Mills.

Окремі юридичні особи

Суд також не погодився з покладенням на Tononoka Rolling Mills відповідальності за ймовірні дії Tononoka Steels Limited. Він встановив, що це юридично відокремлені компанії з різною діяльністю: Tononoka Rolling Mills виробляє арматуру TMT, а Tononoka Steels Limited — труби, порожнисті профілі та дротову продукцію.

У серпні 2023 року CAK оштрафувало Tononoka Rolling Mills за ймовірну участь у ціновій змові з іншими виробниками сталі; санкції тоді отримали ще вісім виробників. Позов Tononoka до Трибуналу з питань конкуренції було відхилено в липні 2025 року. Тепер суд скасував рішення трибуналу від 9 липня 2025 року та постанову CAK від 17 серпня 2023 року разом із фінансовими санкціями й приписами щодо компанії.

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