Суд Кенії визнав передчасним позов щодо акцизних марок — Nation Kenya

Високий суд Кенії визнав передчасним позов Юридичного товариства Кенії (LSK), яке оскаржувало підвищення плати за акцизні марки. Суддя Розелін Абурілі постановила, що товариство звернулося до суду до завершення парламентського розгляду правил 2023 року, повідомляє Nation Kenya.

Спір стосувався марок на пиво, міцні алкогольні напої, сигарети, бутильовану воду, безалкогольні напої, соки та косметику. Виробники й імпортери сплачують за них залежно від кількості виданих марок.

Парламентський розгляд не завершили

Суд зазначив, що парламентський Комітет з делегованого законодавства мав насамперед оцінити, чи дотрималися органи влади конституційних вимог щодо громадських консультацій, оцінки регуляторного впливу та парламентського контролю. На момент подання позову комітет ще не завершив перевірку правил.

LSK стверджувало, що зміни запровадили незаконно, а громадські консультації були недостатніми. Товариство також заявляло, що не було підготовлено заяви про регуляторний вплив, документ не подали до парламенту протягом семи засідань, а опубліковані правила не відрізнялися від проєкту. LSK просило скасувати Legal Notice No. 30 of 2023 та зупинити його застосування.

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Позиція податкового органу

Податкове управління Кенії (KRA) заявило, що плата за марки не змінювалася з 2017 року. За даними відомства, інфляція, знецінення кенійського шилінга щодо євро та зміна структури продажів на користь дешевших товарів вплинули на фінанси системи.

KRA повідомило, що оновлені ставки мають покрити вартість марок і допомогти погасити борг у 4,5 млрд шилінгів перед швейцарською компанією SICPA, яка постачала марки за контрактом 2015 року. Плату за марки для пляшок пива пропонували підвищити з 1,50 до 3 шилінгів, а за марки для косметики — більш ніж утричі, до 2,50 шилінга.

Відомство також заявило, що 17 січня 2023 року оприлюднило повідомлення для громадськості, запросило коментарі та 1 лютого провело зустріч із зацікавленими сторонами. KRA наполягало, що консультації вплинули на остаточну редакцію правил, а оцінка регуляторного впливу не була потрібна, оскільки зміни стосувалися ставок збору.

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