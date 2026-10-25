Високий суд Кенії заборонив старшому посадовцю Державного департаменту земель і просторового планування Патріку Макау Мутеті та його дружині Ліліан Ванзі продавати, передавати чи іншим чином розпоряджатися шістьма об’єктами нерухомості, автомобілем і коштами на двох банківських рахунках. Обмеження діятимуть до міжстороннього слухання та вирішення заяви.

Позов антикорупційної комісії

Як повідомляє Nation Kenya, із заявою до суду звернулася Комісія з етики та боротьби з корупцією Кенії (EACC). Вона домагається повернення 244,97 млн кенійських шилінгів, які, за її твердженням, шість компаній, пов’язаних із дружиною посадовця, отримали за контрактами Державного департаменту земель і просторового планування.

Ліліан Ванза вказана єдиною директоркою компаній Pampire Hyper Solutions, Momentum Solutions, Trihard Solutions, Vineyard Hyper Solutions, Moptive Enterprises Limited і Trimple Agencies Limited. За даними комісії, ці фірми отримували контракти в період із січня 2015 року до вересня 2025 року.

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Твердження про конфлікт інтересів

EACC стверджує, що Мутеті не розкрив приватного інтересу, який виникав через його зв’язок із дружиною та її компаніями. Комісія також заявляє, що посадовець брав участь у закупівельних процедурах, впливав на них або сприяв операціям із компаніями, хоча мав самоусунутися від таких процесів.

За версією EACC, контракти переважно стосувалися постачання канцелярських товарів та іншої продукції через процедуру запиту цінових пропозицій. Комісія вважає, що вартість окремих закупівель перевищувала межі, дозволені для такого способу закупівель.

Обмеження стосуються нерухомості в Найробі та Конзі, а також рахунків у KCB Bank і Co-operative Bank. Комісія просить або стягнути 244,97 млн шилінгів, або конфіскувати майно й автомобіль та реалізувати їх для відшкодування ймовірних незаконно отриманих коштів. Розгляд заяви призначено на 19 листопада 2026 року.

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