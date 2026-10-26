Суд Кенії захистив права нубійців у справі про виселення — Nation Kenya

Верховний суд Кенії відхилив апеляцію Kenya Railways Corporation щодо виселення близько 3 500 представників нубійської громади з ділянки в Кібосі, окрузі Кісуму. Суд підтвердив висновки нижчих інстанцій про порушення конституційних прав мешканців під час виселення, повідомляє Nation Kenya.

Суд не вирішував питання власності

Колегія суддів наголосила, що справа не стосувалася встановлення права власності на землю, яку вважали державною та зарезервованою для потреб залізниці. Суд розглядав питання, чи порушила Kenya Railways права мешканців під час виселення.

Суд зазначив, що громада користувалася ділянкою на підставі ліцензії, наданої британською колоніальною владою, і що наступні уряди не припинили дію цього дозволу. Судді вказали, що дозвіл був наданий цілій громаді, яка протягом поколінь облаштувала на території житло, школи, медичні заклади та інші об'єкти.

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Виселення відбулося у 2021 році

Суперечка загострилася після того, як Kenya Railways 9 березня 2020 року видала семиденне повідомлення про виселення. Представники громади заявляли, що демонтаж споруд і виселення відбулися вночі 5–6 лютого 2021 року, під час комендантської години через COVID-19 та попри чинний судовий припис.

Мешканці також стверджували, що Національна земельна комісія не видала передбаченого законом повідомлення про виселення. За їхніми словами, під час операції були зруйновані житлові будинки, школи, мечеті та медичні заклади. Kenya Railways заявляла, що ділянка є частиною резервної території залізничної станції Кібос, а тривале проживання на ній не могло перетворити державну землю на приватну власність.

Суд у справах довкілля та земельних питань у серпні 2021 року став на бік громади, а Апеляційний суд підтримав це рішення у березні 2025 року. Верховний суд зазначив, що право на житло на державній землі може виникати внаслідок тривалого проживання навіть без документа про право власності. Рішення відкриває постраждалим членам нубійської громади можливість звернутися по компенсацію за зруйноване житло та об'єкти в окремому цивільному позові.

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