Суд Кенії зупинив призначення 23-річного кандидата на посаду Chief II — Nation Kenya

Високий суд Кенії тимчасово зупинив призначення 23-річного Мохамеда Хусейна Дііса на посаду Chief II в адміністративній місцевості Харері в окрузі Мандера. Як повідомляє Nation Kenya, суддя Девід Мбуру заборонив Офісу президента та Міністерству внутрішніх справ і національної адміністрації публікувати призначення в офіційному виданні, призначати або затверджувати Дііса до розгляду позову щодо процедури відбору.

Спір через віковий ценз

Позов подав 37-річний Мохамед Харед Іссак, один із чотирьох кандидатів, які потрапили до короткого списку. Він заявив, що Дііса рекомендували на посаду попри те, що той не відповідав мінімальному віковому цензу — 35 років.

Вакансію повторно оголосили 14 травня 2026 року. Від претендентів вимагали громадянства Кенії, середнього бала не нижче C за іспитом KCSE, відповідної професійної кваліфікації, проживання в цій місцевості, сертифіката про належну поведінку, комп’ютерних навичок і віку від 35 років. Співбесіди з чотирма кандидатами провели 26 червня, а 20 липня заступник комісара округу рекомендував призначити Дііса.

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Позиції сторін і висновки суду

Дііс визнав, що не досяг визначеного віку, однак назвав вікове обмеження дискримінаційним і неконституційним. Він також стверджував, що набрав на співбесіді 61,2% проти 60% в Іссака. За його словами, він мав оцінку C+ за KCSE, тоді як Іссак та інші кандидати отримали C−, що нижче від оголошеної вимоги.

Суддя Мбуру зазначив, що в протоколах відбору йшлося про намір звернутися по дозвіл послабити деякі вимоги, проте доказів надання такого дозволу суд не побачив. Також ані комісія зі співбесід, ані орган, що мав призначати кандидата, не підтвердили свої повноваження відступати від оприлюднених критеріїв. Суд наголосив, що державні установи мають дотримуватися оголошених вимог або змінювати їх законно та прозоро. Рішення не визначає остаточного переможця конкурсу, а лише блокує призначення до завершення розгляду справи.

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