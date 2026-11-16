Суд Кіпру зобов’язав захист уточнити заперечення у справі золотих паспортів — Cyprus Mail

Кримінальний суд Нікосії на Кіпрі зобов’язав сторону захисту конкретизувати заперечення щодо матеріалів, які обвинувачення має намір подати у справі про надання громадянства азійським інвесторам за програмою інвестиційного громадянства. Наступне засідання призначили на 23 листопада, повідомляє Cyprus Mail.

Обвинувачення у справі

У справі, відомій як процес щодо золотих паспортів, фігурують колишній міністр транспорту Маріос Деметріадес, Андреас Деметріадес, Димітріс Деметріадес, Йоргос Деметріадес, Елені Сімілліді, Цзін Ван, Йозеф Фрідріх Сантін, Васілікі Георгіу-Сантін, юридична фірма Andreas Demetriades & Co LLC і компанія Delsk Business Services Ltd.

Їм висунули обвинувачення в корупції, хабарництві, змові з метою шахрайства та відмиванні коштів, пов’язаних із натуралізацією 19 азійських інвесторів у межах уже закритої програми. Серед інших пунктів обвинувачення — нібито необґрунтоване застосування зниженої ставки ПДВ у 5% та використання фіктивних рахунків-фактур для грошових переказів. Усі обвинувачені заперечують висунуті їм обвинувачення.

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Суперечка щодо доказів

Захист просить провести окремий розгляд, щоб визначити допустимість доказів, які прокурори планують використати в суді. Адвокат Еліас Стефану стверджує, що поліція неналежно вилучила матеріали з юридичної фірми однієї з обвинувачених під час виконання трьох ордерів на обшук у період з 29 до 31 липня 2021 року.

За твердженням Стефану, значна частина цих матеріалів порушує адвокатську таємницю і конфіденційність комунікацій або не стосується справи. Йдеться про мобільні телефони, системні блоки комп’ютерів, жорсткі диски, інші носії інформації та паперові файли. Фахівці поліції вилучили електронні дані з носіїв і зберегли їх на окремому жорсткому диску, який у матеріалах процесу позначений як речовий доказ №231.

Представниця обвинувачення Харіс Караоліду заявила, що для окремого розгляду захист має вказати конкретні матеріали, проти використання яких заперечує. Суд зазначив, що якщо перелічити кожен документ або повідомлення неможливо через потенційно мільйони електронних листів, захист має принаймні визначити категорії доказів, які вважає захищеними або такими, що не можуть бути використані. Стефану погодився та попросив час на підготовку такого переліку.

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