Суд Колумбії дав першій леді 48 годин на звіт про пожертви — Anadolu Agency

Суд у Колумбії зобов’язав фонд першої леді Ани Лусії Пінеди протягом 48 годин оприлюднити деталізований звіт про всі приватні пожертви, отримані для допомоги постраждалим від землетрусу 10 серпня. Про це повідомляє Anadolu Agency.

Пінеда, дружина президента Абелардо де ла Еспрієлли, опікується значною частиною приватних внесків, призначених для допомоги та відбудови після землетрусу магнітудою 7,4. За даними агентства, стихія забрала понад 330 життів, зруйнувала більш як 30 тисяч будинків і торкнулася сотень тисяч людей.

Вимога суду

Згідно з рішенням, ухваленим у четвер, фонд Colombia Luz y Sonrisas має подати комплексний звіт про управління коштами. У ньому необхідно чітко, точно та послідовно описати розподіл усіх коштів, які фонд отримав, адміністрував, спрямовував або розподіляв.

Судове рішення стало наслідком позову опозиційного сенатора Алехандро Окампо. Він поставив під сумнів звітність фонду після того, як той не надав повних відповідей на 20 детальних запитань, зокрема про особи донорів, адміністративні витрати та механізми контролю.

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Питання до темпів відбудови

Опозиційні політики критикують повільні темпи відновлення в західній Колумбії та заявляють, що критично необхідна допомога досі не надійшла до найбільш постраждалих громад. Збитки від землетрусу вони оцінюють у 9,5 млрд доларів. Критики також говорять про розбіжність між оголошеними президентом понад 200 млн доларів спільних зобов’язань щодо допомоги та її фактичним наданням на місцях.

У проміжному звіті за період до середини жовтня фонд повідомив, що управляв понад 17 млн доларів приватних пожертв і надав екстрену допомогу 48 тисячам людей. Водночас документ розкритикували через відсутність деталізованих даних про витрати на зруйноване житло, школи та лікарні.

Пінеда раніше заявляла, що грошові резерви навмисно не розподіляли одразу, оскільки їх планують використати на другому етапі структурної відбудови та спорудження постійного житла для сімей, які втратили все.

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