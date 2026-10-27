Суд Квінсленду скасував дозвіл на 14-поверхову вежу в Кіррі — ABC News Australia

Суд із питань планування та довкілля штату Квінсленд в Австралії скасував схвалення міської ради Голд-Коста на будівництво 14-поверхової житлової вежі в передмісті Кірра. Суддя Ніколь Кеффорд постановила, що проєкт вартістю 130 млн доларів не виправдовує перевищення місцевого ліміту висоти на 50%.

Як повідомляє ABC News Australia, мешканці оскаржили дозвіл, який міська рада надала в жовтні 2025 року. Запланована вежа на вулиці Гейґ-стріт мала висоту 43,5 метра та, за висновком суду, візуально домінувала б над районом, створюючи для жителів ефект міського каньйону.

Перевищення обмежень

Девелопер Immerse Projects отримав дозвіл на об'єкт із 317 спальнями. Це майже у вісім разів перевищувало стандартну щільність забудови, визначену правилами планування Голд-Коста. Міська схема планування дозволяє перевищувати обмеження щільності та висоти за дотримання низки критеріїв, зокрема щодо вигляду будівлі та її впливу на комфорт мешканців району.

Рада Голд-Коста й забудовник визнавали невідповідність проєкту нормам висоти та щільності. Водночас вони стверджували, що архітектурні рішення мали зменшити візуальний вплив будівлі.

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Оцінка дизайну

Суддя Кеффорд зазначила, що раніше погоджена дев'ятиповерхова будівля має дизайн, майже ідентичний запропонованій 14-поверховій вежі. На її думку, численні кутові та вигнуті виступи й заглиблення не створювали цілісного та гармонійного вигляду споруди.

У письмовому рішенні суд не визначав, чи є допустимою запланована щільність забудови. Однак суддя вказала, що масштаб недотримання обмеження висоти є підставою для відмови. Вона також наголосила, що навіть припущення про прийнятність щільності не було б достатнім для схвалення проєкту.

Рішення ухвалили на тлі окремого спору щодо іншої висотної забудови на Голд-Кості: міська рада звернулася до Високого суду Австралії з клопотанням про оскарження рішення Апеляційного суду Квінсленду.

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