Суд Лахора доручив адвокату Ніазі подати заяву про лікування і зустрічі — Dawn

Високий суд Лахора в Пакистані доручив адвокату Норін Ніазі, сестри засновника PTI та колишнього прем’єр-міністра Імрана Хана, подати окрему заяву до суду щодо її медичного лікування та дозволу на зустрічі з родиною. Як повідомляє Dawn, суддя Абхер Гул Хан дав це розпорядження під час розгляду заяви Сакини Ніазі про оскарження продовження превентивного затримання Норін Ніазі та докторки Узми Хан.

Госпіталізація Норін Ніазі

Увечері 28 жовтня 70-річну Норін Ніазі перевели до Пенджабського інституту кардіології через погіршення стану здоров’я. Це сталося за рекомендацією лікарів в’язниці Кот-Лахпат, де її утримують.

Адвокат Рана Мудассар Умар повідомив суду, що заяву про лікування та зустрічі з родичами вже подали заступнику комісара. Суддя також доручив подати окрему заяву безпосередньо до суду.

Генеральний секретар PTI Салман Акрам Раджа, який був присутній на засіданні, заявив, що Норін Ніазі перебуває у відділенні інтенсивної терапії. За його словами, ані членам її родини, ані адвокату не дозволили зустрітися з нею. Він додав, що не знає, чи вона досі в лікарні, чи її повернули до в’язниці.

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Оскарження продовження затримання

Рана Мудассар Умар заявив, що законних підстав для продовження тримання Норін Ніазі та Узми Хан під вартою немає. Він також сказав, що Норін Ніазі раніше не мала серцевих захворювань, і поставив під сумнів обставини її госпіталізації.

За словами адвоката, нові накази про затримання повторюють попередні, але містять інші дати. Він вважає, що призупинення повідомлення про затримання відкрило б шлях до звільнення жінок.

Сестер Імрана Хана затримали у вересні відповідно до статті 3 MPO, коли PTI готувалася до протестного маршу на Ісламабад. Первісний 30-денний строк тримання мав завершитися 19 жовтня для Аліми Хан і 20 жовтня для Узми та Норін Ніазі, однак уряд повідомив суду, що 7 жовтня строки продовжили.

24 вересня Високий суд Лахора відхилив клопотання про негайне призупинення постанов про превентивне затримання Норін Ніазі та Узми Хан. Заяву Шахреза Хана щодо затримання його матері Аліми Хан ще не призначили до розгляду.

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