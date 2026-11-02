Суд Лахора витребував звіти щодо затримання сестер Імрана Хана — Dawn

У Пакистані Високий суд Лахора витребував у Департаменту внутрішніх справ провінції Пенджаб звіти у справах про оскарження продовження затримання сестер засновника партії PTI Імрана Хана. Суд також розглядає клопотання про надання медичної допомоги Норін Ніазі.

Як повідомляє Dawn, суддя Абхер Гул Хан зобов’язав відомство подати звіти до 14:00. Заяви подали донька Норін Сакін та Шахрез Хан, син іншої сестри Імрана Хана — Аліми Хан.

Оскарження продовження затримання

Аліму Хан, Норін Ніазі та їхню сестру Узму Хан затримали у вересні на підставі Ордонансу Пенджабу про підтримання громадського порядку 1960 року. Це сталося, коли PTI готувалася до маршу на Ісламабад із вимогою звільнити Імрана Хана з ув’язнення.

Аліму затримали 20 вересня на 30 днів, а Норін і Узму — наступного дня на такий самий строк. Після завершення початкового терміну уряд Пенджабу повідомив суду, що затримання продовжили ще на 30 днів.

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Адвокат заявників Рана Мудассар Умар стверджував, що продовження затримання було незаконним. За його словами, після спливу перших 30 днів відповідне повідомлення видав заступник комісара Лахора. Він також заявив, що затриманим не дозволяли зустрічатися з родичами та адвокатами, і попросив суд визнати нові розпорядження про затримання незаконними.

Стан здоров’я Норін Ніазі

Норін Ніазі перевели з в’язниці Кот-Лахпат до Інституту кардіології Пенджабу після погіршення її здоров’я — за рекомендацією тюремних лікарів. Радник прем’єр-міністра з політичних питань Рана Санаулла раніше повідомив Сенату, що після надання медичної допомоги в Лахорі Норін почувається добре.

Минулої п’ятниці Високий суд Лахора доручив адвокату Ніазі подати окреме клопотання щодо лікування та зустрічей із родиною. Генеральний секретар PTI, адвокат Салман Акрам Раджа, також повідомив суду про затримання водія Аліми Хан і попросив виявити до нього поблажливість.

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