Суд Лахора запросив у МВС звіт про братів Різві — Dawn

Високий суд Лахора в Пакистані запросив у федерального міністерства внутрішніх справ звіт про місцеперебування лідерів забороненої організації Tehreek-i-Labbaik Pakistan (TLP) Саада та Анса Різві. Відомство має подати відповідь на петицію до 27 жовтня, повідомляє Dawn.

Петиція про ймовірне затримання

Справу розглядав суддя Мухаммад Джавад Зафар за петицією лідерки TLP Сарват Фатіми. Вона оскаржує ймовірне затримання братів Різві та просить суд сприяти їхньому поверненню.

Помічник генерального адвоката провінції Пенджаб Фаррух Хан Лодхі подав звіти від керівників 30 поліцейських дільниць, де було зареєстровано 54 справи проти керівництва TLP. Усі вони заперечили, що заарештовували Саада й Анса Різві.

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Заяви поліції та TLP

Водночас поліція повідомила, що відповідні антитерористичні суди оголосили Саада Різві таким, що переховується, у чотирьох FIR, а Анса Різві — у п’яти. Брати вважаються зниклими після поліцейської операції проти протестувальників TLP поблизу Мурідке 13 жовтня 2025 року.

Поліція стверджує, що Саад і Анс Різві втекли до Азад Джамму і Кашміру, та заперечує, що вони перебувають під вартою силових структур. TLP, зі свого боку, заявляє, що братів утримують силові відомства.

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