Суд Лахора зобов’язав два медколеджі повернути надмірну плату — The Express Tribune

Високий суд Лахора в Пакистані зобов’язав два приватні медичні коледжі скоригувати плату за навчання та повернути студентам надмірно стягнені кошти до 29 листопада. Суд також постановив, що заклади не мають допускати несприятливого ставлення до студентів, які звернулися до суду.

Суперечка щодо вартості навчання

Як повідомляє The Express Tribune, справа стосувалася рішень Пакистанської медичної та стоматологічної ради (PM&DC) про обмеження плати за програми MBBS і BDS у приватних медичних та стоматологічних закладах.

У повідомленні PM&DC від 28 квітня 2025 року максимальну вартість навчання визначили на рівні 1,8 млн пакистанських рупій. Для сесії 2025 року передбачили підвищення на 5%, а з 2026 року — перегляд відповідно до інфляції за індексом споживчих цін. Наступним повідомленням від 6 жовтня 2025 року граничну плату за сесію 2025–2026 встановили на рівні 1,89 млн рупій.

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Позови коледжів і студентів

Три приватні навчальні заклади оскаржували повноваження PM&DC встановлювати або обмежувати оплату за навчання. Вони заявляли, що закон дозволяє коледжам самостійно визначати та оприлюднювати структуру платежів, а регулятор не має права встановлювати єдину верхню межу.

Водночас 12 пов’язаних позовів подали студенти або їхні батьки. Вони вимагали виконати рішення регулятора та заявляли про стягнення коледжами завищеної плати й інших несанкціонованих сум. PM&DC наполягала, що контроль вартості освіти належить до її регуляторних повноважень і потрібен для захисту студентів та дотримання єдиних стандартів у визнаних медичних і стоматологічних закладах.

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