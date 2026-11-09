Конституційний суд Латвії визнав таким, що не відповідає Конституції, необмежений публічний доступ до персональних даних акціонерів. Оскаржувана норма передбачала оприлюднення в публічній частині реєстраційної справи компанії відомостей із реєстру акціонерів, а також даних із повідомлень про придбання, збільшення або зменшення часток у капіталі акціонерних товариств.

Доступ за обґрунтованим запитом

Як повідомляє Baltic News Network, суд дійшов висновку, що дані акціонерів необхідні для запобігання відмиванню коштів і контролю за дотриманням санкцій. Особи та установи, які мають визначені законом обов’язки у цих сферах, уже мають доступ до потрібної інформації.

Потенційні покупці акцій можуть перевірити, чи внесено продавця до реєстру акціонерів, подавши обґрунтований запит. Водночас для людей, які не мають встановлених законом обов’язків і не можуть довести законний інтерес, неможливо гарантувати використання даних лише з легітимною метою, зазначив суд.

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Позиція Суду ЄС

Під час розгляду справи латвійський суд звернувся за попереднім рішенням до Суду Європейського Союзу. У справі Jautiva Суд ЄС роз’яснив, що законодавство Євросоюзу не зобов’язує розкривати інформацію про всіх акціонерів, зокрема міноритарних, а Загальний регламент захисту даних не дозволяє надавати такі персональні дані будь-кому без умов доступу.

Суд ЄС звернув увагу, що оприлюднені відомості дають змогу сформувати профіль фінансового становища людини, а також визначити галузі й компанії, у які вона інвестує. Ризик зловживань посилюється тим, що дані в інтернеті можна зберігати, поширювати та масово завантажувати, зокрема невстановленими користувачами.

Конституційний суд Латвії вказав, що менш обтяжливим для права на захист персональних даних буде перенесення таких відомостей до непублічної частини реєстраційної справи з обмеженим доступом. Норми про публікацію відповідних частин реєстру акціонерів втрачають чинність у день оприлюднення рішення, а для заявників у справі їх визнано недійсними ретроспективно з 1 липня 2023 року. Рішення є остаточним і не підлягає оскарженню.

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