Суд Лесото дав сторонам водного спору час на позасудову угоду — Daily Maverick

Високий суд Лесото дав Управлінню розвитку високогір'я Лесото (LHDA) та трасту Seinoli до 17 листопада для завершення позасудових переговорів про передання даних щодо громад, яких торкнувся Lesotho Highlands Water Project. Про це повідомляє Daily Maverick.

Спір щодо доступу до даних

Seinoli Trust звернувся до суду, прагнучи оскаржити відмову LHDA надати відомості. Траст заявив, що дані потрібні, аби з'ясувати, чи не погіршилося становище жителів поблизу водного проєкту та чи отримали сім'ї належну компенсацію відповідно до договору між Лесото і Південною Африкою.

Виконавча директорка юридичного центру Seinoli Рейтуметсе Нкоті-Мабула повідомила, що організація вперше надіслала запит 28 березня 2023 року з вимогою надати інформацію протягом 14 робочих днів. Після відсутності відповіді Seinoli повторно звернувся 26 квітня. LHDA відповіло 22 червня, заявивши, що інформація є його інтелектуальною власністю та не може передаватися третім особам.

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Позиції сторін

Seinoli запитує результати перепису та соціально-економічних досліджень людей, яких зачепив проєкт, інвентаризацію земель і майна, карти та фотографії сільськогосподарських ділянок. До переліку також входять відомості про житло, худобу, пасовища, фруктові дерева, лікарські рослини й могили, а також суми оцінки майна, пропозиції компенсацій, підписані угоди та документи щодо скарг.

За словами Нкоті-Мабули, у 2021–2022 роках Seinoli проводив консультації з людьми, домогосподарствами та громадами, яких торкнулася фаза 1A проєкту, що охоплює дамбу Катсе та водосховище Муела. Деякі учасники консультацій заявляли, що не отримали повної компенсації за завдані проєктом втрати. Близько 100 людей, домогосподарств і громад також поскаржилися, що їхнє життя стало складнішим після реалізації проєкту.

Генеральний директор LHDA Тенте Тенте заперечив незаконність відмови. Він заявив, що частина запитуваних соціально-економічних даних на той час іще збиралася, а передання персональної інформації без згоди відповідних осіб забороняє закон про захист даних. Адвокат Seinoli Релебогіле Тухло після рішення суду повідомив, що траст надішле LHDA перелік усієї необхідної інформації.

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