Суд Луїзіани призначив хімічну кастрацію за зґвалтування дітей — The Independent

Суд у штаті Луїзіана, США, призначив 31-річному Кедрейону К. Вільямсу з міста Нью-Роудс три довічні терміни ув’язнення та хімічну кастрацію. Його визнали винним за трьома епізодами зґвалтування першого ступеня, непристойній поведінці щодо неповнолітніх і зберіганні матеріалів сексуального насильства над дітьми, повідомляє The Independent.

Обставини справи

За даними прокуратури 18-го судового округу, Вільямс вчиняв сексуальне насильство щодо кількох дітей віком від 8 до 11 років. Злочини, за твердженням прокуратури, відбувалися в різних місцях, зокрема на пожежних станціях, де він був волонтером, на роботі та вдома.

Прокуратура також заявила, що в телефоні засудженого виявили відео за участю дитини. Розслідування почалося після того, як мати однієї з потерпілих звернулася до поліції з інформацією, яку їй повідомила дитина. Надалі правоохоронці встановили інших потерпілих.

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Вирок і додаткове покарання

Вільямс раніше служив офіцером поліції на неповній ставці в департаменті поліції Нью-Роудса — з жовтня 2017 року до травня 2019-го. Його заарештували в липні 2024 року. Колегія з 12 присяжних визнала його винним після чотириденного судового розгляду, нарадившись 39 хвилин.

Кожен із трьох вироків за зґвалтування першого ступеня передбачає обов’язкове довічне ув’язнення. Окружний прокурор Тоні Клейтон також подав клопотання про додаткове покарання у вигляді кастрації через тяжкість злочинів.

Хімічна кастрація передбачає застосування рецептурних препаратів для зниження рівня тестостерону та пригнічення сексуального потягу; на відміну від хірургічної процедури, вона є оборотною. Луїзіана є єдиним штатом США, де закон дозволяє хірургічну кастрацію засуджених за окремі сексуальні злочини проти дітей віком до 15 років, однак департамент виконання покарань штату у вересні повідомив, що жодного разу не застосовував таку процедуру.

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