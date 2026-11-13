Суд Луїзіани тимчасово заборонив Kalshi та Polymarket пропонувати контракти — UPI

Суд у штаті Луїзіана, США, тимчасово заборонив Kalshi, Polymarket, Robinhood та іншим операторам ринків прогнозів пропонувати контракти на події мешканцям штату. Обмеження діятиме до 22 листопада, хоча суд може продовжити його, повідомляє UPI.

Звернення влади штату

Суддя окружного суду штату Джеффрі Джонсон ухвалив рішення через кілька годин після того, як генеральна прокурорка Луїзіани Ліз Меррілл подала звернення до суду проти 30 корпоративних структур. Влада штату звинувачує їх у порушенні законів Луїзіани про азартні ігри.

У рішенні Джонсон зазначив, що звернення генпрокурорки містить твердження про порушення закону, який забороняє несанкціоновані онлайн-азартні ігри, а також інших законів штату. За оцінкою судді, описана у зверненні діяльність компаній може завдавати штату та його жителям негайної і непоправної шкоди.

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Позиція операторів

Джонсон ухвалив тимчасове рішення, не заслухавши аргументів відповідачів. Слухання щодо попередньої судової заборони призначене на 30 листопада.

Керівник судових спорів Kalshi Джові Дедай заявив, що компанія подала клопотання про тимчасову заборону та попередній судовий припис проти Луїзіани. За його словами, робота бірж, які регулюються на федеральному рівні, належить виключно до компетенції федерального уряду.

Коаліція ринків прогнозів назвала позов Луїзіани спробою поширити повноваження штату на ринки, що регулюються федеральною владою. Генеральний директор галузевої асоціації Digital Chamber Коді Карбоун також розкритикував позов.

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