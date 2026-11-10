Суд Малайзії дозволив Разаку відбувати строк під домашнім арештом — Channel NewsAsia

Високий суд Малайзії дозволив колишньому прем’єр-міністру Наджибу Разаку відбувати решту скороченого шестирічного строку у справі SRC International під домашнім арештом у Куала-Лумпурі. Він має перебувати за адресою в районі Таман-Дута до 23 серпня 2028 року, повідомляє Channel NewsAsia.

Нове рішення суду

6 листопада Разак залишив в’язницю Каджанг після того, як його партія сплатила штраф у 50 млн ринггітів, або близько 12,3 млн доларів США. Сплата штрафу була умовою для виконання рішення про домашній арешт.

Однак за кілька годин Разака повернули до в’язниці, оскільки генеральний прокурор тимчасово заблокував його переведення, заявивши про потребу додаткових юридичних роз’яснень. Після заяви генерального прокурора Високий суд скасував попереднє розпорядження про звільнення після сплати штрафу та замінив його постановою про подальше відбування скороченого строку під домашнім арештом.

Помилування та інші вироки

Разак перебуває у в’язниці з серпня 2022 року, коли найвищий суд Малайзії залишив у силі його вирок за зловживання владою, злочинне порушення довіри та відмивання коштів у справі SRC International. SRC International була колишньою дочірньою компанією державного інвестиційного фонду 1MDB.

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У 2024 році Рада з помилування Малайзії зменшила первісний 12-річний термін Разака до шести років, а штраф — зі 210 млн до 50 млн ринггітів. У вересні 2026 року король Малайзії султан Ібрагім Іскандар надав йому умовне помилування, яке передбачало домашній арешт після сплати призначеного судом штрафу.

Домашній арешт стосується лише скороченого строку у першій справі. Він не охоплює окремий 15-річний термін, призначений Разаку в грудні 2025 року у другій великій справі, пов’язаній зі скандалом навколо 1MDB. Колишній глава уряду оскаржує цей вирок.

Ситуація спричинила публічну суперечку між королівським палацом і офісом генерального прокурора щодо виконання указу про помилування. Палац заявив, що повноваження надавати помилування є королівською прерогативою, тоді як офіс генпрокурора пояснив свої дії необхідністю з’ясувати юридичні наслідки попереднього судового рішення.

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