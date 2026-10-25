Федеральний суд у Мексиці визнав достатніми підстави для продовження кримінального провадження щодо колишнього прокурора штату Чіуауа Сесара Хаурегі Морено у справі про державну зраду. Рішення ухвалили у комплексі федеральної в’язниці Альтіплано в Альмолої-де-Хуаресі 25 жовтня 2026 року. Хаурегі залишили під вартою на час подальшого розслідування.

Як повідомляє The Rio Times, суддя Рікардо Альфонсо Сантос Дорантес оголосив рішення після закритого слухання. Федеральна прокуратура Мексики представила близько 150 доказів, тоді як захист наполягав, що вони не підтверджують відповідальності колишнього посадовця.

Обставини справи

Справу пов’язують з операцією проти підпільної нарколабораторії, яка відбулася у квітні 2026 року в Ель-Піналі, муніципалітет Морелос у штаті Чіуауа. Після рейду автомобіль з колони зірвався в ущелину та вибухнув. Загинули керівник слідчого агентства штату Педро Роман Осегера Сервантес, його охоронець Мануель Хенаро Мендес Монтес і двоє громадян США.

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Прокуратура стверджує, що Хаурегі дозволив іноземному персоналу діяти без належного дозволу в операціях, які належать до компетенції федеральних сил. Мексиканські медіа, на які посилається видання, назвали двох загиблих американців агентами ЦРУ, що працювали під прикриттям. Водночас у процитованих заявах прокуратури їх називали лише іноземним персоналом, а підтвердження від уряду США не наводилося.

Позиція захисту і можливе покарання

Адвокати Хаурегі Хосе Рамон Флорес і Ектор Вільясана заявили, що докази обвинувачення не є переконливими. За словами Вільясани, серед 80–90 свідчень у матеріалах справи немає таких, що безпосередньо вказували б на його підзахисного. Захист планує оскаржити тримання під вартою через процедуру ампаро — конституційний механізм захисту прав.

За статтею 123 Федерального кримінального кодексу Мексики державна зрада карається позбавленням волі від п’яти до 40 років, а також штрафом до 50 тисяч песо. Рішення суду не є вироком і не означає визнання Хаурегі винним.

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