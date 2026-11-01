Суд Непалу дав 3 місяці на правила вирощування канабісу — Kathmandu Post

Верховний суд Непалу зобов’язав уряд протягом трьох місяців запровадити нормативну базу для контрольованого комерційного вирощування та виробництва канабісу в медичних, наукових, сільськогосподарських, садівничих і промислових цілях. Про це повідомляє Kathmandu Post.

Ліцензування та контроль

Суд зобов’язав владу розробити правила, стандарти та процедури для виконання Закону про контроль наркотичних речовин 1976 року. Нові положення мають врегулювати ліцензування вирощування, виробництва, переробки, зберігання, використання, продажу, розповсюдження, імпорту й експорту канабісу для визначених цілей.

Рішення ухвалила 18 травня 2025 року колегія суддів Нахакул Субеді та Тіл Прасад Шрестха за позовом адвоката Сарожа Адхікарі та інших заявників. Повний текст вердикту оприлюднили нещодавно.

Суд зазначив, що уряд тривалий час не використовував надані йому повноваження для розроблення правил, необхідних для практичного застосування закону. На думку суду, це перешкоджало регулюванню вирощування та використання канабісу.

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Рекреаційне використання окремо

Верховний суд наголосив, що механізм має передбачати суворий нагляд: дозволяти ліцензоване вирощування й виробництво та водночас запобігати незаконному вирощуванню, виробництву, виготовленню й розповсюдженню.

Правила повинні відповідати національному законодавству та Єдиній конвенції ООН про наркотичні засоби 1961 року, зокрема її положенням щодо контролю й нагляду за культивуванням канабісу.

Щодо рекреаційного вживання канабісу суд зазначив, що чинне законодавство прямо його не передбачає. Суд звернув увагу офісу прем’єр-міністра та Ради міністрів на потребу ширших консультацій з експертами і зацікавленими сторонами перед можливими змінами до закону з урахуванням соціального, економічного та культурного контексту Непалу.

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