Суд у Гаазі заборонив китайському автовиробнику BYD імпортувати, виробляти, продавати та здійснювати інші комерційні операції з позашляховиком Ti7 на території Європейського Союзу. Суд постановив, що дизайн моделі порушує зареєстрований у ЄС дизайн Land Rover Defender, повідомляє Motor1.

Дизайн Defender став предметом спору

BYD Ti7 — плагін-гібридний позашляховик на п'ять або сім місць, який компанія торік представила у Китаї та готує до виходу на міжнародні ринки. Jaguar Land Rover звернула увагу на його кутастий кузов, вертикальні вікна, пласку лінію даху та запасне колесо на задній частині автомобіля.

У суді BYD наполягала, що моделі відрізняються фарами, решіткою радіатора, бамперами, капотом, вікнами та колісними арками. Однак суд вирішив, що ці відмінності не змінюють загального враження від двох автомобілів.

У рішенні зазначено, що характерними рисами Defender є заокруглені боковини й кути, панель у задній стійці кузова, заокруглені вирізи колісних арок, суцільна лінія скління та загальний силует. Jaguar Land Rover посилалася на реєстрацію дизайну в ЄС 2018 року, здійснену до публічного дебюту нинішнього покоління Defender.

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Штрафи та намір оскаржити рішення

Європейські підрозділи BYD мають припинити порушення протягом тижня після отримання рішення. За його невиконання суд встановив штраф у 100 тисяч євро за кожен день або частину дня порушення. Як альтернативу Jaguar Land Rover може обрати стягнення 25 тисяч євро за кожне порушення, але загальна сума не може перевищувати 10 мільйонів євро.

Ti7 ще не продається в ЄС, а BYD заявляла суду, що не має конкретних планів щодо запуску моделі на цьому ринку. Водночас компанія не зобов'язалася не виходити на європейський ринок, що стало однією з підстав для заборони.

Рішення є попереднім: Jaguar Land Rover має шість місяців, щоб розпочати основне провадження. Суд також відмовився вводити заборону у Великій Британії та визнав, що не має юрисдикції щодо BYD UK. BYD заявила, що Ti7 є результатом її незалежної дизайнерської роботи та не порушує прав Jaguar Land Rover, і має намір оскаржити рішення.

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