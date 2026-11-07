Федеральний високий суд Нігерії в Абуджі постановив остаточно конфіскувати 163 592 долари у справі про ймовірне шахрайство, пов’язаній з юридичною фірмою зі США. Рішення за клопотанням Комісії з економічних і фінансових злочинів Нігерії (EFCC) ухвалив суддя М. С. Ліман.

Як повідомляє Premium Times Nigeria, суд дійшов висновку, що нігерійський бізнесмен Акпасі Оз’єгбе не зміг підтвердити законне право власності на кошти. EFCC відстежила гроші на валютному рахунку в United Bank for Africa, відкритому на ім’я Micoz Bluelink Enterprise.

Версія слідства

За твердженням EFCC, Оз’єгбе видавав себе за Едварда Кемпбелла — колишнього працівника американської компанії Applied Industrial Technologies, який зазнав травми на роботі. 27 червня 2022 року він нібито звернувся до юридичної фірми Steven J. Mandel & Co. від імені Кемпбелла, заявивши про несплату погодженої компенсації.

Фірмі повідомили, що Applied Industrial Technologies виписала чек на 165 157 доларів як компенсацію. Особа, яка представлялася Кемпбеллом, попросила юристів утримати свій гонорар та переказати залишок на вказаний банківський рахунок. 20 липня 2022 року на нього надійшли 163 592 долари.

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Блокування коштів і судове рішення

Наступного дня JPMorgan Chase Bank повідомив юристам, що чек було змінено і він був фіктивним. Юридична фірма звернулася до Applied Industrial Technologies, а також поінформувала Секретну службу США та ФБР.

UBA також позначив переказ як підозрілий і звернувся за підтвердженням через банк-кореспондент Citi Bank. Після підтвердження шахрайського характеру операції банк наклав обтяження на кошти після запиту JPMorgan Chase Bank про повернення грошей.

У вересні 2024 року суд заморозив рахунок, а в серпні 2025 року виніс проміжне рішення про конфіскацію та запропонував усім зацікавленим особам обґрунтувати свої претензії. EFCC заявила, що кошти мають бути передані Steven J. Mandel & Co. через федеральний уряд Нігерії. Раніше комісія оголосила Оз’єгбе в розшук у зв’язку з імовірним шахрайством.

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