Суд Нігерії заборонив страйк трьом профспілкам KASU — Premium Times Nigeria

Національний суд з трудових спорів Нігерії заборонив трьом профспілкам Університету штату Кадуна (KASU) оголошувати або проводити страйк до вирішення позову, поданого університетом. Рішення 5 листопада ухвалив суддя Е. Д. Субілім в абуджійському підрозділі суду.

Як повідомляє Premium Times Nigeria, заборона поширюється на Спілку неакадемічного персоналу освітніх і пов’язаних установ (NASU), Асоціацію старшого персоналу університетів Нігерії (SSANU) та Національну асоціацію академічних технологів (NAAT). Суд також зобов’язав профспілки припинити будь-які дії щодо страйку до розгляду та вирішення клопотання, поданого до суду.

Позов університету

Позов під номером NICN/ABJ/329/2026 подали Університет штату Кадуна, його керівна рада та віцеканцлер проти трьох профспілок і кількох їхніх посадовців. Суд доручив університету невідкладно вручити відповідачам позовні документи, клопотання, заяви під присягою на підтримку позову та копію судового наказу.

Слухання клопотання призначили на 18 листопада. Судовий наказ видали в Абуджі 6 листопада, його підписала старша реєстраторка суду Валларі Аарон Масомене.

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Вимоги працівників

Перед судовим втручанням профспілки, що діють у складі Спільного комітету дій, 2 листопада дали уряду штату Кадуна та адміністрації університету сім днів на виконання їхніх вимог. Вони вимагали запровадити угоду 2026 року щодо надбавки для неакадемічного персоналу, виплатити схвалені виплати, пов’язані із зарплатою, та забезпечити працівникам групове страхування життя.

Також профспілки наполягали на виплаті затвердженої федеральним урядом щомісячної транспортної допомоги в розмірі 70 тисяч найр протягом шести місяців і дотриманні автономії університету. Вони заявляли, що невиконання вимог може призвести до попереджувального страйку.

У вересні профспілки порушували питання заборгованостей за підвищеннями, пенсіями, виплатами та коригуванням зарплат на 25% і 35%. Уряд штату раніше створив переговорний комітет для розгляду претензій працівників і схвалив одноразову виплату 300 мільйонів найр академічному персоналу як зароблену академічну надбавку.

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