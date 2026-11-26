Федеральний адміністративний суд Німеччини в Лейпцигу постановив, що членство в організації, яку лише підозрюють в екстремізмі, саме по собі не є підставою для позбавлення дозволу на зброю. Рішення стосується двох баварських політиків партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD), які раніше входили до молодіжної організації Junge Alternative, повідомляє Tagesschau.

Справи політиків AfD

Суд розглянув три справи, зокрема позови депутата баварського ландтагу Крістофа Ретшера та голови фракції AfD у міській раді Хаара поблизу Мюнхена Оскара Ліппа. У 2022 році, який мав значення для розгляду позовів, обидва були членами Junge Alternative — тодішньої молодіжної організації AfD.

Того року баварський осередок Junge Alternative був об’єктом спостереження через підозру в екстремістській діяльності. Влада відкликала у Ретшера картку власника зброї для спортивної стрільби, а в Ліппа — малий дозвіл на носіння зброї, що стріляє холостими набоями, газової та сигнальної зброї. Їхні позови раніше задовольнив Вищий адміністративний суд Баварії в Мюнхені.

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Федеральний адміністративний суд погодився з цим висновком: для відкликання дозволу має бути встановлено, що організація справді переслідує цілі, які суперечать конституції. Самого статусу організації, підозрюваної в екстремізмі, недостатньо.

Рішення щодо рейхсбюргера

Водночас суд відхилив позов чоловіка, якого віднесли до руху «рейхсбюргерів». Суд зазначив, що він не визнає правопорядок Німеччини, тому заборона на придбання та володіння зброєю залишається чинною. Таке обмеження можливе для запобігання небезпеці, зокрема коли людина не вважає законодавство про зброю обов’язковим для себе.

На федеральному рівні Junge Alternative у 2023 році класифікували як безсумнівно правоекстремістську організацію, а в березні 2025 року вона саморозпустилася. Федеральне відомство із захисту конституції у травні 2025 року також віднесло AfD до безсумнівно правоекстремістських сил. Однак у лютому 2026 року адміністративний суд Кельна тимчасово заборонив відомству називати партію такою до завершення розгляду основної справи в першій інстанції.

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