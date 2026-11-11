Суд Німеччини обмежив відмови страховиків у позовах проти BioNTech/Pfizer — Tagesschau

Федеральний суд Німеччини постановив, що страхова компанія не мала права відмовляти своєму клієнту у покритті витрат на позов проти BioNTech/Pfizer, посилаючись лише на нібито недостатні перспективи успіху справи. Про це повідомляє Tagesschau.

Позов через підозру щодо наслідків вакцинації

Позивач Франк Флаттен зробив три щеплення від COVID-19 у 2021 році. Наступного року він зламав обидві стопи, однак травми, за його словами, не загоювалися належним чином. Чоловік повідомив про проблеми зі стоянням і ходьбою, а також про тривале лікування.

Флаттен заявив, що лікарі обговорювали можливі причини його скарг і серед припущень був можливий зв’язок із вакцинацією. Він планує вимагати від виробника вакцини компенсацію збитків. Водночас його страховик правового захисту відмовився оплачувати судовий процес, вважаючи, що такий позов не має достатніх шансів на успіх.

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Питання мають розглянути в основному процесі

Страхова компанія посилалася на те, що подібні позови в Німеччині переважно завершувалися безрезультатно. У таких справах суди, зокрема, враховували, що користь вакцин проти COVID-19 переважала пов’язані з ними ризики.

Однак Федеральний суд зазначив, що вимога Флаттена порушує складні медичні та фармацевтичні питання, які ще не були остаточно вирішені на найвищому судовому рівні. Тому їх не можна наперед оцінювати на етапі рішення страховика про покриття витрат — ці обставини мають бути встановлені безпосередньо під час розгляду позову проти BioNTech/Pfizer.

Голова четвертого цивільного сенату Крістоф Карчевскі заявив під час оголошення рішення, що у справі може знадобитися детальне з’ясування медичних і фармацевтичних питань, зокрема із залученням експертів. Флаттен назвав рішення важливим сигналом для інших застрахованих осіб, які мають подібні наміри.

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