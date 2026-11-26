Федеральний суд Німеччини постановив, що орендодавці можуть забороняти орендарям встановлювати сонячні панелі на балконах лише у виняткових випадках. Йдеться про компактні підключувані сонячні установки, призначені для розміщення на балконах. Про рішення суду повідомляє Tagesschau.

Право на балконні установки

Із жовтня 2024 року орендарі в Німеччині мають законне право встановлювати такі пристрої у своїх помешканнях. Закон дозволяє орендодавцям заперечувати проти монтажу лише тоді, коли він є для них неприйнятним. Метою цих норм є сприяння розвитку відновлюваної енергетики.

Судовий спір виник після того, як орендар у Саксонії встановив сонячну панель на балконі. Житловий кооператив, який був орендодавцем, погодився на монтаж, але висунув умову, щоб пристрій не порушував зовнішній вигляд будинку. Кооператив побоювався, що різні панелі на балконах утворять візуально неоднорідну картину та можуть засліплювати інших людей через відбиття сонячного світла.

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Заперечення кооперативу відхилили

Орендар установив обладнання, не дотримавшись вимог кооперативу. Після цього кооператив вимагав демонтувати пристрій і звернувся до суду. Федеральний суд відхилив його заперечення, зазначивши, що законодавець свідомо передбачив можливість установлення таких сонячних систем без значних перешкод.

Суд також наголосив: можливе засліплення інших людей має бути конкретно доведене, а саме порушення — бути істотним, щоб виправдати заборону. Побоювання щодо зовнішнього вигляду будівлі саме по собі не є достатньою підставою для заборони балконної сонячної установки. Номер справи — VIII ZR 248/25.

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