Вищий земельний суд Дюссельдорфа в Німеччині визнав недійсною умову в загальних положеннях договорів Vodafone, яка надавала оператору право односторонньо змінювати умови контрактів. Суд також зобов’язав компанію припинити використовувати цю умову, повідомляє Der Spiegel.

Позов проти Vodafone подав Федеральний союз центрів захисту прав споживачів Німеччини. Організація вважала це положення неприйнятним для клієнтів і таким, що суперечить нормам цивільного законодавства.

Позов щодо підвищення тарифів

Із весни 2023 року Vodafone підвищив на 5 євро на місяць тарифи за багатьма договорами на послуги фіксованого інтернету. Через це об’єднання споживачів подало колективний позов до Вищого земельного суду Гамма. До нього вже долучилися понад 121 тисяча людей.

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Захисники прав споживачів прагнуть домогтися повернення коштів, які Vodafone міг отримати без належних підстав, разом із відсотками. За їхніми даними, чинність договору не має значення для можливості вимагати відшкодування. До колективного позову можуть долучатися й інші клієнти Vodafone.

Рішення ще не набуло чинності

Суд у Дюссельдорфі послався на рішення Суду Європейського Союзу, ухвалене у вересні. Європейський суд зазначив, що постачальники не мають автоматичного права односторонньо змінювати умови договорів.

Водночас рішення дюссельдорфського суду не встановлює, чи були законними самі підвищення тарифів Vodafone у 2023 році. Компанія заявила, що аналізує рішення та його можливі наслідки. Vodafone може подати скаргу до Федерального суду на відмову в допуску касації. Слухання у колективному позові в суді Гамма призначене на 3 листопада 2027 року.

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