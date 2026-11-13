Суд Нью-Йорка відхилив спробу структур FIFA заблокувати збір доказів УЄФА — Deutsche Welle

Федеральний суд у Нью-Йорку, США, відхилив клопотання двох американських підрозділів FIFA, які намагалися перешкодити УЄФА збирати докази щодо дій президента міжнародної футбольної федерації Джанні Інфантіно. Йдеться про запропонований план залучення приватних інвесторів до комерційних інтересів FIFA у чемпіонаті світу та інших турнірах, повідомляє Deutsche Welle.

Рішення суду

Суддя Південного округу Нью-Йорка Жаннетт Варгас постановила, що американські структури FIFA не мають прямого, істотного та юридично захищеного інтересу в цій справі. У восьмисторінковому рішенні суддя зазначила, що ні ці структури, ні сама FIFA, згідно з матеріалами справи, не мають бути сторонами можливого кримінального провадження.

УЄФА подала запит на витребування доказів у серпні. Конфедерація заявляла, що прагне домогтися усунення Інфантіно з посади та подасть кримінальну скаргу у Швейцарії, якщо знайде докази фінансових порушень. Після рішення суду УЄФА може звертатися із запитами про витребування документів, пов’язаних з угодою.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

План FIFA Forward Enterprise

УЄФА прагне отримати документи від американського банку JP Morgan та інвестиційної компанії Thrive Capital, що належить Джошуа Кушнеру. Конфедерація, зокрема, порушувала питання про те, як Thrive Capital обрали очолити групу інвесторів.

Інфантіно пропонував створити FIFA Forward Enterprise для управління комерційними інтересами FIFA у чемпіонаті світу та інших змаганнях із можливістю продажу міноритарних часток приватним інвесторам. План, оприлюднений у липні, відхилили три континентальні футбольні конфедерації, а УЄФА погрожувала бойкотом майбутніх турнірів FIFA, якщо його не скасують.

За даними DW, 211 асоціаціям-членам FIFA пропонували по 20 млн доларів, або 18,1 млн євро, за схвалення проєкту. У серпні Інфантіно зрештою відмовився від плану. Адвокати FIFA заявили, що суд не розглядав обґрунтованість запиту УЄФА та що жодних документів поки не зобов’язані надавати.

Читай нас у