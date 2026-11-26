Суд штату Нью-Йорк у США зобов’язав засновників криптоторгової компанії NovaTechFx і майнінгової фірми AWS Mining Синтію та Едді Петіон сплатити $1,37 млрд. Рішення стосується шахрайських схем, від яких постраждали сотні тисяч інвесторів у різних країнах, зокрема 11 тисяч жителів штату Нью-Йорк, повідомляє CoinDesk.

Позов генеральної прокурорки

Судове рішення ухвалили після позову, який генеральна прокурорка штату Нью-Йорк Летиція Джеймс подала до Верховного суду штату в червні 2024 року. За даними її офісу, NovaTech та AWS Mining залучали вкладників через церковні молитовні групи, соціальні мережі та чати WhatsApp, обіцяючи високі прибутки від торгівлі криптовалютами й на валютному ринку.

Офіс Джеймс заявляв, що ці схеми, серед іншого, були орієнтовані на гаїтянських біженців та сім’ї іммігрантів. Генеральна прокурорка зазначила, що NovaTech залучала людей через релігійні й громадські групи, обіцяючи їм краще життя та позбавляючи заощаджень.

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Інші фігуранти справи

Офіс генеральної прокурорки також домігся виплат майже $6 млн від чотирьох інших осіб, причетних до схеми. Усім їм назавжди заборонили працювати у сферах цінних паперів, сировинних товарів і криптовалют.

За даними Комісії з цінних паперів і бірж США, NovaTech залучила приблизно $650 млн від понад 200 тисяч інвесторів у 2019–2023 роках. У серпні 2024 року SEC висунула компанії звинувачення у шахрайстві. NovaTech припинила роботу в травні 2023 року після того, як інвестори зіткнулися з труднощами під час виведення коштів. У серпні 2025 року Синтії та Едді Петіон заборонили працювати у сферах цінних паперів, сировинних товарів і криптовалют.

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