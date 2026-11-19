Міжнародний суд ООН у Гаазі постановив, що М'янма вчинила акти геноциду проти мусульманської меншини рохінджа під час так званих операцій із зачистки майже десять років тому. Суд дійшов висновку, що ці дії підпадають під Конвенцію ООН про геноцид і були вчинені з наміром знищити значну частину населення рохінджа в М'янмі, повідомляє The Guardian.

Рішення після семи років розгляду

Позов проти М'янми подала Гамбія від імені потерпілих рохінджа. Справа ґрунтувалася, зокрема, на заявах, які розцінювали як такі, що свідчать про геноцидні наміри, а також на моделях поведінки військових під час нападів у штаті Ракхайн. Йшлося про вбивства людей, які намагалися втекти, та перешкоджання їхньому поверненню.

Військова кампанія М'янми у 2016–2017 роках змусила понад 700 тисяч переважно мусульман-рохінджа втекти до Бангладеш. Біженці повідомляли про масові вбивства дорослих і дітей, групові зґвалтування та спалення сіл. У січні суд у закритому режимі заслухав свідчення постраждалих, які прибули з таборів у Бангладеш.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Ситуація рохінджа

Понад мільйон представників народу рохінджа досі живуть у Бангладеш, у найбільшому у світі поселенні біженців. У М'янмі, де переважає буддійське населення, за оцінками, залишаються менш як 600 тисяч рохінджа.

Влада М'янми заперечувала геноцид і стверджувала, що військові дії були спрямовані проти збройного угруповання рохінджа, яке здійснювало партизанські напади. Водночас Міжнародний суд ООН, рішення якого є обов'язковими, не має механізму їх прямого примусового виконання. Його постанови можуть мати дипломатичну вагу та впливати на міжнародні дії, зокрема санкції.

Це перше рішення суду, в якому державу безпосередньо визнано відповідальною за геноцид. Раніше у справах щодо злочинів під час воєн на Балканах суд не встановив прямої відповідальності держав за геноцид, хоча Сербію визнали відповідальною за незапобігання та непокарання геноциду в Сребрениці.

Читай нас у