Суд ООН винесе рішення у справі про геноцид рохінджа — The Guardian

Міжнародний суд ООН у Гаазі, Нідерланди, у четвер має оголосити рішення у справі за позовом Гамбії, яка звинувачує М'янму в порушенні Конвенції ООН про запобігання злочину геноциду та покарання за нього у зв'язку з переслідуванням мусульманської меншини рохінджа. Судді розглядали справу протягом семи років, повідомляє The Guardian.

Ключове питання справи

Одним із головних питань для суду є встановлення наміру знищити повністю або частково національну, етнічну, расову чи релігійну групу — ключової ознаки геноциду. Міжнародний суд ООН ще жодного разу не визнавав державу безпосередньо відповідальною за геноцид. У попередніх справах щодо злочинів на Балканах суд не встановив такої відповідальності держав, однак визнав Сербію відповідальною за незапобігання геноциду в Сребрениці.

Засновниця Legal Action Worldwide Антонія Малві, чия організація представляє сотні потерпілих рохінджа, заявила, що зібрані свідчення вказують на повторювану схему нападів: атаки на цивільних, спалення сіл, розділення чоловіків і жінок, сексуальне насильство та вбивства людей, які намагалися втекти. У січні суд також провів закриті слухання зі свідками з числа рохінджа, які прибули з таборів у Бангладеш.

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Позиції сторін і наслідки

М'янма заперечує скоєння геноциду та стверджує, що її дії були спрямовані проти збройного повстання. Криза загострилася після нападів угруповання рохінджа влітку 2017 року, у відповідь на які м'янманська армія почала масштабні операції. Тоді сотні тисяч представників цієї меншини втекли до Бангладеш.

У Бангладеш перебувають понад 1 млн рохінджа у найбільшому у світі поселенні біженців, а в М'янмі, за оцінками, залишаються менш як 600 тисяч. Рішення суду також може мати значення для розгляду окремої справи, яку Південна Африка подала проти Ізраїлю через воєнну кампанію в Газі. Суд не має власних засобів для примусового виконання своїх рішень, хоча Рада Безпеки ООН може посилити їхню дію.

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