Верховний суд штату Орегон у США розширив перегляд справи щодо енергетичної компанії PacifiCorp, яка входить до Berkshire Hathaway. Справа стосується тисяч позивачів, які вимагають компенсацій через чотири лісові пожежі 2020 року. Як повідомляє CNBC, суд розгляне всі заперечення сторін щодо процесу 2023 року, а не лише питання інструкцій, наданих присяжним.

Вердикт на понад мільярд доларів

У 2023 році присяжні присудили позивачам понад 1 млрд доларів відшкодування. Вони встановили, що PacifiCorp недбало не відключила лінії електропередач під час потужної вітрової бурі, а її обладнання могло сприяти виникненню пожеж.

У квітні апеляційний суд штату скасував цей вердикт. Суд постановив, що суддя першої інстанції помилково повідомив присяжним, ніби докази у справі, яка безпосередньо стосувалася невеликої кількості заявників, застосовувалися до класу з тисяч позивачів.

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Подальший розгляд справи

Тепер найвища судова інстанція Орегону також розгляне питання, чи мав процес від початку відбуватися як колективний позов. Представник PacifiCorp заявив, що компанія вітає рішення суду провести повний перегляд справи та впевнена, що правові принципи й факти зрештою візьмуть гору.

Юридичні фірми, які представляють позивачів, також привітали розширення перегляду. Якщо їхня позиція переможе, PacifiCorp може зіткнутися з вимогами про відшкодування на десятки мільярдів доларів. У разі перемоги компанії весь судовий процес може фактично розпочатися заново. Суд попросив сторони подати додаткові письмові аргументи до середини січня, а усні слухання призначив на початок квітня.

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