Суд Пакистану 6 листопада розгляне петицію про обмеження соцмереж для дітей — Dawn

Федеральний конституційний суд Пакистану 6 листопада розгляне петицію в суспільних інтересах щодо обмеження доступу до соціальних мереж для дітей віком до 16 років. Федеральному уряду та іншим відповідачам надіслали повідомлення про слухання, яке проведе колегія з трьох суддів під головуванням судді Амера Фарука.

Склад колегії та петиція

До складу колегії також увійшли судді Розі Хан Барреч і Саєд Аршад Хусейн Шах. Раніше суддя Фарук скасував рішення канцелярії суду, яка визнала петицію неприйнятною до розгляду. Він задовольнив апеляцію та доручив призначити слухання за зверненням двох адвокатів Верховного суду — Шераза Заки та Моїна Ахтара.

Як повідомляє Dawn, автори петиції стверджують, що пакистанські діти стикаються в соцмережах із кібербулінгом, дизайном платформ, який може викликати залежність, сексуалізованим контентом і прославлянням алкоголю. На їхню думку, це шкодить психічному та моральному розвитку дітей.

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Яких заходів вимагають заявники

У петиції зазначається, що пакистанське законодавство наразі не вимагає перевірки віку для доступу до соціальних мереж. Автори звернення вказують, що Закон про запобігання електронним злочинам 2016 року не містить окремих обмежень для користувачів молодших за 16 років.

Заявники просять суд зобов’язати уряд внести зміни до цього закону, запровадивши вікову верифікацію та обмеження доступу до соцмереж для осіб віком до 16 років. Вони також вимагають від регулятора електронних медіа PEMRA суворіше контролювати дотримання стандартів контенту в години, коли телевізійні програми можуть дивитися діти. Окремо петиція передбачає координацію уряду із соціальними платформами щодо батьківського контролю, а також заходи стосовно дітей, які не відвідують школу або припинили навчання.

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